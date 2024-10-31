Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 31 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2831 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2931 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 31 Ekim 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,2772 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,3128 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 31 Ekim 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0203 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2410 TL olmuştur.