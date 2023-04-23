İçişleri Bakanı Soylu'dan Sarıyer'de huzurevi sakinlerine bayram ziyareti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sarıyer'deki İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sarıyer'deki İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla selamlaşan Soylu, yaşlıların elini öperek bayramlarını kutladı.
Samimi diyalogların yaşandığı ziyarette Soylu, huzurevi sakinlerine hediye verdi, günün anısına fotoğraf çektirdi.
Bakan Soylu ayrıca huzurevi sakinlerinin gezi isteklerini kırmayarak boğaz turu organize etti.
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel