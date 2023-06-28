İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gaziantep İslahiye'de 20 Bin 184 Konut İhalesi Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret ederek, kalıcı konutlarla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Gaziantep'te konteyner ve diğer yaşam alanlarında 51 bin 800 kişinin barındığını ifade etti. Konteyner kentlerde kart uygulamasına geçildiğini belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşların kendi yemeklerini yapabileceklerini söyledi. Ayrıca, ağır, orta hasar, yıkılmış ve acil yıkılacak binaların ihalelerinin büyük bir kısmının tamamlandığını ve kalıcı konutlara geçiş için çalışmaların hızlandığını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutla ilgili toplam 20 bin 184 konut ihalesi yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği İslahiye ilçesinde şehitlik ve depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini de ziyaret eden Bakan Yerlikaya, İslahiye İlçe Halk Kütüphanesi'nde bayramını kutladığı çocuklarla sohbet etti. LGS sınavında derece yapan öğrencileri de ziyaret eden Yerlikaya, İslahiye'deki konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı.

"Bir an önce kalıcı konutlara geçmeyle ilgili bir çabamız var. Ortada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var. Dolayısıyla 7'den 70'e sizin ihtiyaç duyduğunuz, aradığınız, hangi alanda olursa olsun, o hizmetler bilin ki gelişerek sizlerle buluşacak. Bizim bir tek dileğimiz sizin gönlünüzü kazanmak, hayır duanızı almak. Mazlumun hayır duası bizimle beraber olsun. Depremzede kardeşlerimizin hayır duaları devletimizin, milletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın üzerinde olsun istiyoruz. Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutla ilgili toplam 20 bin 184 konut ihalesi yapıldı. O inşaatların da nasıl gittiğini, günbegün sizler görüyorsunuz. Orta hasar, yıkılmış, acil yıkılacak dediğimiz türde 41 bin 296 hane vardı. Daha şimdiden, kısa süre içerisinde, bu binaların yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış. Biz hayırda acele ediyoruz. Sizleri bir an önce evlerinizde buluşturmak noktasında acele ediyoruz."