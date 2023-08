İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'deki Alevi İnanç Merkezlerini Ziyaret Etti

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte, aralarında 2 bin 283 rakımdaki Sarı Saltık Türbesi'nin de bulunduğu Tunceli'deki bazı Alevi inanç merkezlerini ziyaret etti. İmamoğlu, "Birbirimizi anlamak, aslında dünyanın en kolay şeyi. Anlaşamamak en zor şey. Bazen en zor şeyi başarıyoruz. Birbirimizi anlamamayı ve dinlememeyi başarıyoruz. Umuyorum ki bunu aşacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte bugün Elazığ'ın ardından Tunceli'nin Pertek ve Hozat ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu. İmamoğlu çifti, Pertek'te Ağuçan Ocağı Türbesi, Cemevi ve Kültür Merkezi ile Sultan Hıdır Türbesi'ne; Hozat'ta ise Derviş Cemal Ocağı'na ve 2 bin 283 rakımdaki Sarı Saltık Türbesi'ne uğradı. İmamoğlu ayrıca Kureyşan Aşireti'nden Zeynel Dede'yi de ziyaret etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Alevi yurttaşlar tarafından kutsal kabul edilen ziyaretler ve tarihsel süreçleriyle ilgili İmamoğlu'nu bilgilendirdi. Ziyaret alanlarında bulunanların ilgisiyle de karşılaşan İmamoğlu çifti, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. Dilek ağacına bez bağlayıp mum yakarak dileklerde bulunan İmamoğlu çiftine bir genç, Zülfikar kolyesi hediye etti.

"BİRBİRİMİZİ ANLAMAK, ASLINDA DÜNYANIN EN KOLAY ŞEYİ"

İmamoğlu, inanç merkezlerine yaptığı ziyaretleri şöyle değerlendirdi:

"Aslında toplumumuzun çok keşfetmediği, çok derin düşüncelerin, felsefelerin olduğu bir vatanımız var en doğusundan en batısına, bazen binlerce yıl gerisine gidecek kadar. Bir yanıyla inancımız adına çok özel anlar, çok özel kişilikleri bu topraklarda yatıyor. Hep söylüyorum; birbirimizi anlamak, aslında dünyanın en kolay şeyi. Anlaşamamak en zor şey. Bazen en zor şeyi başarıyoruz. Birbirimizi anlamamayı ve dinlememeyi başarıyoruz. Umuyorum ki bunu aşacağız. Yeni nesil gençlerde en çok hoşuma giden şey, ön yargılarını yıkmış bir nesil geliyor. Bugün belki bazı acı bedeller ödeniyor ya da süreçler yaşanıyor ama günün sonunda şu an genç nesilde hissettiğim ön yargıları yıkmış tavırlarını, hoşgörüsü yüksek yaklaşımlarını, ben milletimiz adına geleceğe dair büyük bir umut kapısı olarak görüyorum. Bu bağlamda ben, her adım attığı yöresinde bambaşka bir aydınlanma yaşıyorum kendi ruh halimde, memleketin her noktasında. Bugün de birçok kez geldiğim Tunceli'nin il sınırlarında keşfedilmeye muhtaç, görmediğiniz zaman aslında gelmemiş kabul edileceğiniz noktaları görmekten büyük mutluluk duyuyorum."