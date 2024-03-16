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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla iftar programında bir araya geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. İmamoğlu, muhtarlık makamının demokrasinin temeli olduğunu vurgulayarak, muhtarların vatandaşın dert ortağı, idarenin ise çözüm ortağı olduğunu belirtti. Ayrıca İmamoğlu, Çekmeköy'de halk buluşmasında metro hattının açılışını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kentteki muhtarlarla iftar programı yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünlere gelene kadar büyük demokrasi mücadeleleri verildiğini söyledi.

Muhtarlık makamının demokrasinin başlangıç noktası olduğunu belirten İmamoğlu, "Muhtarlık makamı demokratik sistemin temelidir ve bütün bir sistem bu temel üzerine aslında inşa edilir. Oradan başlar ve yukarıya doğru devam eder. Sizler bütün bir sistemin üzerine inşa edildiği değerli bir makamdasınız." diye konuştu.

Muhtarların vatandaşın dert ortağı, idarenin ise çözüm ortağı olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Biz bugüne kadar tam da söylediğim bu anlayışla hareket ettik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Biz seçilmişlere olan saygıdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki içine değerli muhtarlarımızın katılmadığı hiçbir projede yeterli başarı elde edilemez." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, daha sonra belediyenin muhtarlarla ilgili yaptığı hizmetleri anlattı.

Çekmeköy halk buluşması

İmamoğlu, Çekmeköy'de halk buluşmasına katıldı.

Çamlık Mahallesi'ndeki buluşmada otobüsün üzerinden katılımcılara seslenen İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra metro hattında, 6,5 kilometreden fazla, 4 duraklı metroyu bugün açtıklarını söyledi.

Metronun 15 gün ücretsiz olacağını hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hayırlı uğurlu olsun. 1 yıl sonra da onun ucunu ta Sultanbeyli'ye götüreceğiz. O bölümün de yüzde 75'i bitti. Pazartesi günü bir metro da karşıda, Ataköy-İkitelli metrosunu açıyoruz. Hem de 18 Mart Çanakkale Zaferi Günü'nde. Hayırlı, uğurlu olsun."

Çekmeköy'e "Çerkezköy" diyen İmamoğlu daha sonra hatasını düzeltti

CHP Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez ve kendisine destek isteyen İmamoğlu, "Burada söylüyorum, Orhan Çerkez ile birlikte, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Çerkezköy'de ve İstanbul'da ahlaklı, erdemli, gayretli, adaletli bir yolculuğa Çerkezköy'ün güzel insanları..." dedi.

Burada yanlış söylediğini fark eden İmamoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Çekmeköy'ün güzel insanları hazır mı? Yol yürümeye hazır mı, birlikte çok koşmaya hazır mı? Seçime kadar Çekmeköy'ün insanları çok çalışmak zorunda... Birlikte çalışmaya, konu komşuya selam verip oy istemeye, bakın bize oy isteyin, gönlünüz ferah olsun, başınızı aşağıya eğdirmeyiz."

Kaynak: AA / Güncel

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