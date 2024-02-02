Huzurevinde Tanışan Çift Evlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde huzurevinde tanışan Müzeyyen Uğur ve Şaban Aslan dünyaevine girdi.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi'nde kalan Şaban Aslan (64), 6 ay önce kuruma gelen Müzeyyen Uğur (64) ile tanışarak arkadaş oldu ve evlenmeye karar verdi.

Evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde düzenlenen törenle kıyıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından kıyılan nikahla çift, dünyaevine girdi.

Çiftin nikah şahitliğini AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve kurum temsilcileri yaptı.

Müzeyyen ve Şaban Aslan çifti, arkadaşlıklarını evliliğe dönüştürdükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Aslan çifti ve davetliler, üzerinde fotoğraflarının bulunduğu pastayı kesti.