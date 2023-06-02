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Huzur-güven uygulamasında aranan 6 şahıs yakalandı

Huzur-güven uygulamasında aranan 6 şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te 126 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 126 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. 56 ekipten 126 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında 663 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Yapılan denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 301 araç kontrol edilerek karayolları trafik kanununun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 51 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 3 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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