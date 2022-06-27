Husumetlisini sokak ortasında vuran şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde husumetlisi Y.Ü.'yü sokak ortasında bacağı ile topuğundan vurarak yaralayan ve gözaltına alınan E.C., tutuklandı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde husumetlisi Y.Ü.'yü sokak ortasında bacağı ile topuğundan vurarak yaralayan ve gözaltına alınan E.C., tutuklandı.
Olay, Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak'ta meydana geldi. E.C., daha önce aralarında husumet bulunan Y.Ü.'yü sokakta tabancayla sol baldırı ile sağ ayak topuğundan vurarak, yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Ü., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. E.C. de olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalanarak, gözaltına alındı. E.C.'nin ayrı bir dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel