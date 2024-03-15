HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kovancılar'da seçim lokali açılışına katıldı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde partisinin seçim lokalinin açılışına katıldı.

HÜDA PAR İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yapıcıoğlu'nun dün kentteki temasları kapsamında Kovancılar ilçesine geçtiği, burada seçim lokalinin açılışını gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Yapıcıoğlu'nun açılışta yaptığı konuşmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

" Gazze'de tarihte benzerine çok az rastlanan türde bir soykırım ve vahşet yaşanıyor. Soykırıma uğrayan insanların yanı sıra maalesef son birkaç haftadır oradan açlıktan ölüm haberleri de gelmeye başladı. Oradaki soykırım, vahşet, açlık, ilaçsızlık, mahrumiyet bitinceye kadar da bu konuyu asla gündemimizden çıkarmamalıyız ve 'Yapabileceğimiz daha neler var?' diye sürekli zihnimiz bununla meşgul olmalı. Seçime yönelik adaylarımızı belirlerken adalet ve emanet kriterlerine göre belirledik. Biz hizmet üreteceğiz, bu hizmeti üretebilmek için ehliyetli ve liyakatli kişiler işin başına gelecek."