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Horgos Limanı'ndan Bahar Bayramı için yoğunluk yaşanıyor

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos sınır limanında, yurtdışında çalışan ve okuyan çok sayıda Çinlinin Bahar Bayramı için ülkelerine dönmesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Horgos sınır kontrol noktasına göre, ülkeye giriş çıkış yapanların sayısı bu yıl 80.000'i aşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli derecede arttı.

Dosya Boyutu: 91.19 MB

ÇEKİM TARİHİ: 2 Şubat 2024

1. Horgos Limanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos sınır limanında, yurtdışında çalışan ve okuyan çok sayıda Çinlinin Bahar Bayramı için ülkelerine dönmesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Horgos sınır kontrol noktasına göre, ülkeye giriş çıkış yapanların sayısı bu yıl 80.000'i aşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli derecede arttı.

"Bugün çok erken uyandık çünkü eve döneceğimiz için çok heyecanlıyız."

"Rusya'da eğitim görüyorum. Moskova'dan Kazakistan'a oradan da Çin'e uçtum. Bahar Bayramı yaklaşıyor, bu yüzden erken döndüm."

Horgos sınır kontrol noktasında, yolcu akışındaki yoğunluğu etkin şekilde idare edebilmek için daha fazla denetim koridoru açmak ve hizmetleri artırmak da dahil olmak üzere çeşitli önlemler alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Bahar Bayramı Uygur Ulaşım Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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