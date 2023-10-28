Hong Kong'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosluğu tarafından milli gün resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında milli gün resepsiyonu verildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee'nin onur konuğu olarak katıldığı etkinliğe, Hong Kong Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Algernon Yau, Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Komiser Vekili Fang Cienming, Hong Kong Polis Teşkilatı Başkanı Siu Chak Yee iştirak etti.

Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosu Kerim Sercan Evcin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken daha güçlü, daha müreffeh ve dünyada sözü daha fazla geçen bir ülke olma hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçirildiğini dile getirdi.

Evcin, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri bağlamında Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini her alanda ilerletme hedefinde olduğunu ifade etti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Lee de Türkiye-Çin ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya koyduğu güçlü siyasi irade dahilinde her alanda derinleşmekte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yıllar önce gündeme getirdiği Orta Koridor Girişimi'nin, Kuşak ve Yol Girişimi'nin hedefleriyle örtüştüğünü kaydeden Lee, önemli bir ulaştırma ve lojistik merkezi niteliğindeki Hong Kong'un Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem atfettiğini söyledi.

Ekinlik kapsamında Hong Kong'daki siyaset, iş dünyası, kültür, sanat, spor ve diplomatik camiadan önde gelen isimlerin yer aldığı yaklaşık 350 kişilik davetli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan tanıtım filmlerini izledi.