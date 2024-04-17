- Hizbullah'tan İsrail güçlerine dron ve füze saldırısı: 18 yaralı

TEL AVİV - Hizbullah tarafından İsrail güçlerine düzenlenen dron ve füze saldırısında 14'ü asker toplam 18 kişi yaralandı.

Hizbullah, İsrail güçlerini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Arab al-Aramshe'ye düzenlenen dron ve füze saldırısında 14'ü asker toplam 18 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada 6 askerin durumunun ağır olduğu belirtilerek, yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiği belirtildi.

Kasabanın büyük ölçüde boşaltıldığı ve askerlerin kasabaya konuşlandığı ifade edildi.