Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi - Haberler

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Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Outlook India'da yer alan habere göre, yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 25 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği belirtildi.

37 kişiden 24'ünün Bölgesel Ordu (TA) mensubu olduğu ve şimdiye kadar 13 ordu personeli ve 5 sivilin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Guwahati Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, enkaz altındaki 6 ordu personeli ve 19 sivil için arama kurtarma çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede zeminin gevşek olmasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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