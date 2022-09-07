Hindistan'ın Bangalore Kentinde Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı
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BANGALORE, 7 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Bangalore kentinde şiddetli yağış sonrası su basan bir bölgede mahsur kalanları taşımak için kırık bir buzdolabını kullanan insanlar, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
BANGALORE, 7 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Bangalore kentinde şiddetli yağış sonrası su basan bir bölgede mahsur kalanları taşımak için kırık bir buzdolabını kullanan insanlar, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel