Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat Zamanı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
NAGAON, 13 KASIM (Xinhua) -- Hindistan'da bu sezon bereketli bir çeltik hasadı yaşandı.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki altın çeltik tarlalarında, başörtüsü takmış kadın çiftçiler gruplar halinde çeltik kesiyor. Çeltikler yığınlar halinde toplanıyor ve sonraki üretim ve işleme hazırlıkları için teslim ediliyor.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)