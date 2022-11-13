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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat Zamanı

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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat Zamanı

NAGAON, 13 KASIM (Xinhua) -- Hindistan'da bu sezon bereketli bir çeltik hasadı yaşandı.

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

NAGAON, 13 KASIM (Xinhua) -- Hindistan'da bu sezon bereketli bir çeltik hasadı yaşandı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki altın çeltik tarlalarında, başörtüsü takmış kadın çiftçiler gruplar halinde çeltik kesiyor. Çeltikler yığınlar halinde toplanıyor ve sonraki üretim ve işleme hazırlıkları için teslim ediliyor.

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Bereketli Hasat ZamanıHindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir tarlada çeltik hasat eden kadın çiftçiler, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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