Hindistan, el konulan İran gemisini ve 11 mürettebatını serbest bıraktı - Haberler

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Hindistan, el konulan İran gemisini ve 11 mürettebatını serbest bıraktı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Hindistan, el konulan İran gemisini ve 11 mürettebatını serbest bıraktı

Hindistan 9 Nisan'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle el konulan İran gemisini ve 11 mürettebatını serbest bıraktı.

Hindistan 9 Nisan'da uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle el konulan İran gemisini ve 11 mürettebatını serbest bıraktı.

Iran Front Page'in haberine göre, Andaman Denizi sularında el konulan gemi ve mürettebatı, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği ve Haydarabad Konsolosluğunun çabaları sonucunda serbest bırakıldı.

Hindistan sahil güvenliği, gemi ve mürettebata İran İslam Cumhuriyeti kara sularına kadar eşlik etti.

Hint yetkililer uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için İran ile iş birliğini genişletmeye istekli olduklarını ifade etti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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