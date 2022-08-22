Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da Sulak Alanda Serinleyen Vahşi Asya Filleri

Güncel Haberler

Hindistan'da Sulak Alanda Serinleyen Vahşi Asya Filleri

GUWAHATİ, 22 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bulunan Guwahati kentinin eteklerindeki Thakurkuchi köyünde yer alan bir sulak alandaki vahşi Asya filleri sürüsü görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

GUWAHATİ, 22 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bulunan Guwahati kentinin eteklerindeki Thakurkuchi köyünde yer alan bir sulak alandaki vahşi Asya filleri sürüsü görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

India Assam Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title