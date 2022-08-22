Hindistan'da Sulak Alanda Serinleyen Vahşi Asya Filleri
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GUWAHATİ, 22 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bulunan Guwahati kentinin eteklerindeki Thakurkuchi köyünde yer alan bir sulak alandaki vahşi Asya filleri sürüsü görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
GUWAHATİ, 22 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bulunan Guwahati kentinin eteklerindeki Thakurkuchi köyünde yer alan bir sulak alandaki vahşi Asya filleri sürüsü görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel