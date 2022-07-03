Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kongresinde slogan atanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresinde atılan sloganlar nedeniyle Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresinde atılan sloganlar nedeniyle Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresi'nde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şuana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Güncel Halkların Demokratik Partisi Ankara Başsavcılığı 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kongresinde slogan atanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.