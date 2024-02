Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Karahan'ı tebrik etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Mehmet Karahan için yayınladığı mesajında; "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevine yeni başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan için Türkçe ve İngilizce tebrik mesajı yayınladı. Şimşek'in bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Şimşek'in İngilizce attığı tweet ve çevirisi ise şöyle:

"Today is the first day of our new Central Bank Governor. Once again, I would like to congratulate him on his appointment and wish him success in his new role. I look forward to working with the new governor and his competent team in implementing our economic program. Governor Karahan is an excellent fit. With extensive experience, most of which was with the Federal Reserve Bank of New York, I have no doubt he will excel in this new role. His strong academic credentials are also an asset for Türkiye. We are committed to supporting the disinflation process through restoring fiscal discipline, while also implementing structural reforms that would boost productivity and enhance Türkiye's competitiveness. We will continue to do what it takes to get there.

"KARAHAN MÜKEMMEL BİR UYUM SERGİLİYOR. ÇOĞU NEW YORK FEDERAL RESERVE BANK'TA OLMAK ÜZERE GENİŞ DENEYİME SAHİP OLDUĞUNDAN, BU YENİ GÖREVDE BAŞARILI OLACAĞINA HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Bugün yeni Merkez Bankası Başkanımızın ilk günü. Göreve atanmasından dolayı kendisini bir kez daha tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Ekonomik programımızın uygulanmasında yeni vali ve onun yetkin ekibiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bşakan Karahan mükemmel bir uyum sergiliyor. Çoğu New York Federal Reserve Bank'ta olmak üzere geniş deneyime sahip olduğundan, bu yeni görevde başarılı olacağına hiç şüphem yok. Onun güçlü akademik geçmişi aynı zamanda Türkiye için de bir değerdir. Mali disiplini yeniden tesis ederek enflasyonla mücadele sürecini desteklemeye, verimliliği artıracak ve Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak yapısal reformları hayata geçirmeye kararlıyız. Oraya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."