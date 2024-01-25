Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı Haydi Tut Elimi filminin Ankara galası yapıldı.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, üç jenerasyon oyuncuyu buluşturan filmin Panora AVM'deki galasında oyuncular izleyicilerle buluştu ve ön gösterimi izledi.

AA muhabirine açıklama yapan filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, yaklaşık 6 haftalık çekimin çocuk oyunculara hem dans hem de oyunculuk öğretmek için zorlu olduğunu, buna rağmen keyifli bir çekim geçirdiklerini söyledi.

Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, İzzet Öz, Sevinç Erbulak, Ezo Sunal, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan ve çocuk oyuncuların yer aldığı filmde üç jenerasyonu bir araya getirdiklerini belirten Soysop, şöyle konuştu:

"Filmde birbiriyle hiç anlaşamayan çocuğun, sonradan birbirlerinin hayallerini yüceltmelerini izliyoruz. Bir yandan ekip olmak, arkadaş olmak nasıl bir şey bunu anlatıyoruz. Filmde akran zorbalığını da vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuk oyuncular dans ve müzik yeteneklerini sergiledi

Filmin başrolündeki Nil Özdemir, dansçı, kıskanç ve akran zorbalığı yapan Duygu karakterini canlandırdığını belirterek, "Dansta Türkiye çapında derecelerim var. Filmde de dans etme şansı buldum. Umarım seyircimiz bol olur." dedi.

Çocuk oyunculardan Ali Kerem Çömez de 8 yıldır eşli dans yaptığını, filme bunu da yansıttıklarını ifade ederek, "Yaşıtlarımıza sanatı, dansı ve müziği hayatlarına almalarını da vurguluyoruz ve herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Zeynep Erdoğan da "Çok eğlenceli geçti çekimlerimiz. Oyuncu koçumuzla çok çalıştık. Yapamıyoruz diyerek ağladığımız da oldu ama yönetmenimiz bizi çok motive etti." ifadelerini kullandı.

"Rüzgar" karakterini oynayan çocuk oyunculardan Çınar Karçkay ise film öncesinde 2,5 ay çalıştıklarını ve keyifli bir sürecin ardından sinemaseverlerle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Umut, sevgi ve dostluk üzerine bir hikayeyi konu alan "Haydi Tut Elimi" filmin senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş kaleme aldı.

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan'ın yurt dışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılması ve sonrasında yaşadıkları macerayı anlatan film, yarın vizyona girecek.