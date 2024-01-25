Üye Girişi
Haberler

Haydi Tut Elimi filminin Ankara galası yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı Haydi Tut Elimi filminin Ankara galası yapıldı. Filmin oyuncuları izleyicilerle buluştu ve ön gösterimi izlendi. Filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, çekimin zorlu olduğunu ancak keyifli bir süreç geçirdiklerini söyledi. Filmde üç jenerasyonun bir araya geldiği ve akran zorbalığının vurgulandığı bir hikaye anlatılıyor. Filmin başrol oyuncuları dans ve müzik yeteneklerini sergiledi. Haydi Tut Elimi filmi yarın vizyona girecek.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı Haydi Tut Elimi filminin Ankara galası yapıldı.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, üç jenerasyon oyuncuyu buluşturan filmin Panora AVM'deki galasında oyuncular izleyicilerle buluştu ve ön gösterimi izledi.

AA muhabirine açıklama yapan filmin yönetmeni Tuğçe Soysop, yaklaşık 6 haftalık çekimin çocuk oyunculara hem dans hem de oyunculuk öğretmek için zorlu olduğunu, buna rağmen keyifli bir çekim geçirdiklerini söyledi.

Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, İzzet Öz, Sevinç Erbulak, Ezo Sunal, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan ve çocuk oyuncuların yer aldığı filmde üç jenerasyonu bir araya getirdiklerini belirten Soysop, şöyle konuştu:

"Filmde birbiriyle hiç anlaşamayan çocuğun, sonradan birbirlerinin hayallerini yüceltmelerini izliyoruz. Bir yandan ekip olmak, arkadaş olmak nasıl bir şey bunu anlatıyoruz. Filmde akran zorbalığını da vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuk oyuncular dans ve müzik yeteneklerini sergiledi

Filmin başrolündeki Nil Özdemir, dansçı, kıskanç ve akran zorbalığı yapan Duygu karakterini canlandırdığını belirterek, "Dansta Türkiye çapında derecelerim var. Filmde de dans etme şansı buldum. Umarım seyircimiz bol olur." dedi.

Çocuk oyunculardan Ali Kerem Çömez de 8 yıldır eşli dans yaptığını, filme bunu da yansıttıklarını ifade ederek, "Yaşıtlarımıza sanatı, dansı ve müziği hayatlarına almalarını da vurguluyoruz ve herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Zeynep Erdoğan da "Çok eğlenceli geçti çekimlerimiz. Oyuncu koçumuzla çok çalıştık. Yapamıyoruz diyerek ağladığımız da oldu ama yönetmenimiz bizi çok motive etti." ifadelerini kullandı.

"Rüzgar" karakterini oynayan çocuk oyunculardan Çınar Karçkay ise film öncesinde 2,5 ay çalıştıklarını ve keyifli bir sürecin ardından sinemaseverlerle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Umut, sevgi ve dostluk üzerine bir hikayeyi konu alan "Haydi Tut Elimi" filmin senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş kaleme aldı.

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan'ın yurt dışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılması ve sonrasında yaşadıkları macerayı anlatan film, yarın vizyona girecek.

Kaynak: AA / Güncel

Beşiktaş Kültür Merkezi Ankara Çocuk Sanat Müzik Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title