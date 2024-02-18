Hatay'da iş yerinden cep telefonu çalan 2 zanlı yakalandı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, iş yerinden cep telefonu çalan 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökçeoğlu Mahallesi'ndeki işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Y. ve C.K'yi yakaladı. Üst aramalarında çalıntı cep telefonu bulunan zanlılar, emniyete götürüldü. Telefon, sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, iş yerinden cep telefonu çalan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökçeoğlu Mahallesi'ndeki işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Y. ve C.K'yi yakaladı.
Üst aramalarında çalıntı cep telefonu bulunan zanlılar, emniyete götürüldü.
Telefon, sahibine teslim edildi.