Hatay'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki engelli çocuk 132 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 15 yaşındaki çocuğa 132 saat sonra sağ ulaşıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 15 yaşındaki çocuğa 132 saat sonra sağ ulaşıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler, Hatay'daki çalışmalara destek veriyor. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu 132 saat sonra enkaz altından kurtarmayı başardığı 15 yaşındaki engelli çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun madencilere bakışlarıyla teşekkür ettiği anlar, kameraya yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Hatay Güncel Haberler

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