Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Paşa Caddesi'nde bir iş yerinden 9 dizüstü bilgisayar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, adreslerine düzenlendiği operasyonla T.A.Ö. ve A.Ö'yü yakaladı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda çalınan 9 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title