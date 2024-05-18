Hatay'da 160 Bin Makaron Ele Geçirildi, Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 160 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da, 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen araçtaki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin ilçesi uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 160 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ş. gözaltına alındı.