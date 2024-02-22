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Hasankeyf ilçesinde mesire alanı için ön fizibilite çalışmaları başladı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılması planlanan mesire alanı için ön fizibilite çalışmalarına başlandı. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Üçyol köyü sınırları içerisinde yapılacak mesire alanının yer tespiti ve ön fizibilite çalışmalarını inceledi. Ön fizibilite çalışmalarına başlanan mesire alanı için uygun yer tahsis edildikten sonra yapım çalışmalarına başlanacak. Kaymakam İmrak'a kurum müdürleri de eşlik etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılması planlanan mesire alanı için ön fizibilite çalışmalarına başlandı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Üçyol köyü sınırları içerisinde yapılacak mesire alanının yer tespiti ve ön fizibilite çalışmalarını inceledi.

Ön fizibilite çalışmalarına başlanan mesire alanı için uygun yer tahsis edildikten sonra yapım çalışmalarına başlanacak.

Kaymakam İmrak'a kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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