Hasankeyf ilçesinde kırsalda cami, mezarlık ve taziye evi için inşaat ve tel örgü desteği sağlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kırsalda cami, mezarlık ile taziye evi için inşaat ve tel örgü desteği sunuldu.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, kırsalda eksikliklerin giderilmesi amacıyla köylere ziyaretler gerçekleştirdi.

İmrak, ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi, bu konuda çalışma başlatıldı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in desteğiyle ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ödenek ile başlatılan çalışma, Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla Kayıklı köyündeki camiye çimento, Çardaklı köyünün taziye evine onarımı için kum ile çimento ve Karaköy mezarlığının etrafının kapatılması için tel örgü desteği sağlandı.