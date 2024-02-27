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Hasankeyf ilçesinde çiftçilere Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Fıstıkçılığı Geliştirme Projesi kapsamında 63 çiftçiye aşısız tüplü 13 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı. Dağıtım törenine Kaymakam Mehmet Ali İmrak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 63 çiftçiye aşısız tüplü Antep fıstığı fidanı dağıtıldı.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede Fıstıkçılığı Geliştirme Projesi kapsamında 63 çiftçiye aşısız tüplü 13 bin Antep fıstığı fidanı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen dağıtım törenine, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.

Kaymakam İmrak, dağıtılan fidanlarla ilçede ciddi bir üretim olacağını, kırsalda üretimin artması için yapılan çalışmanın çiftçilere ekonomik destek sağlayacağını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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