Hanönü'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermeste ilçe halkı ve köylerinden gelen vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler, satışa sunuldu. Kermese ilgi dolayısıyla vatandaşlara teşekkür edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Filistin'e destek kampanyası kapsamında kermes düzenlendi.

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermeste ilçe halkı ve köylerinden gelen vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler, satışa sunuldu.

İlçe Müftü Vekili Şaban Korkmaz, kermese ilgi dolayısıyla vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tür kermesler sadece maddi değil, manevi kazançları da beraberinde getiren hizmetlerdir. Burada bulunan ürünlerde her bir Hanönülü kardeşimizin katkıları vardır. Elinde bulunan imkanlar nispetinde kermesimize katkıda bulundular." dedi.

Kermeslerin hayırlı girişimler olduğunu anlatan Korkmaz, "Birlik ve beraberlik içinde Filistin için hayırda yarışan kardeşlerimiz bizlere, Filistin'in özgürlüğü, barışın ve huzurun hakim olması için umut oldu. Kermesimize katılım sağlayan, maddi manevi destekte bulunan bütün Hanönülü vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.