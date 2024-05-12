Hamas, İsrail'in güneyine saldırılar düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) ve Sderot kentlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına karşılık güneydeki Askalan ve Sderot kentlerine iki roket atıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda da İsrail'e ait bir tankın hedef alındığı, askerlerin bölgede bulunan ve daha önceden bomba yerleştirilen bir eve kaçtıkları aktarılan açıklamada, evin patlatıldığı; askerlerden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yine kampın doğusundaki bir eve sığınan İsrail askerlerinin hedef alındığı, askerlerden ölenler ve yaralananların olduğu kaydedilen açıklamada, Riyad es-Salihin Camisi'nin arkasında da İsrail'e ait 2 tankın hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı bölgesindeki İsrail askerlerinin ve araçlarının havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da, Sderot ve çevresine 2 roket atıldığı, roketlerden birinin Demir Kubbe Savunma sistemi tarafından imha edildiği, diğerinin ise açık bir alana düştüğü belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi zararın oluşmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak hava ve kara saldırılarını artırmıştı.

İsrail ordusu, savaş uçakları ve toplarla Cibaliye Mülteci Kampı'na da yoğun saldırılar düzenliyor. Kampta bulunan binlerce Filistinli Gazze kentinin batısına göç etmeye çalışıyor.