Hakkari Valisi Çelik, Çukurca'da okul açılışına katıldı, sahra hastanesini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca ilçesinde yapımı tamamlanan Yüzüncü Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun açılış törenine katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, okulun açılış töreninde konuşan Çelik, eğitimin toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin geleceğini daha iyi şekillendirmek amacıyla yeni bir okulun hizmete girdiğini belirten Çelik, 5 derslikten oluşan okulda sınıfları dolaştı, öğrencilere başarı diledi.

Çelik, törenin ardından beraberindeki protokol üyeleri ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi yakınında kurulu Işıklı Seyyar Sahra Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin bölümlerini gezerek incelemelerde bulunan Çelik, Başhekim Alptekin Acar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, sağlık personeliyle bir araya geldi.

Bir zincirin halkaları gibi kenetleneceklerini belirten Çelik, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının tek yumruk, tek yürek olarak Mehmetçik ile bir ve beraber olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Üzümlü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunan Çelik, yetkililerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, kentteki ithalat ve ihracat potansiyelini artıracak adımları görüştü.

Çelik ve beraberindekiler, Üzümlü köyünde yaşayan şehit Lezgin Yaşar'ın yakını Nurettin Yaşar'ı da evinde ziyaret ederek aile bireyleriyle sohbet etti.