Hakkari haberleri... Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi değerlendirme toplantısı yapıldı

Hakkari'de yapımı devam eden Entegre Katı Atık Tesisinin aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar, Çevre, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Selen Gültekin ile İnşaat Mühendisi Burak Yılmaz, toplantı öncesi Akçalı köyü yakınında inşa edilen tesiste incelemelerde bulundu.

Ardından yüklenici firmaya ait şantiyede düzenlenen toplantıda tesise ilişkin çalışmalar ele alındı.

Yakar, tesisin bölgeye yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Tesisteki çalışmaların devam ettiğini aktaran Yakar, şunları kaydetti:

"Tesisin maliyeti 30 milyon avro olarak belirlenmiştir. Şu an yapılan işin seviyesi yüzde 70 civarında. Firma ve bakanlığımızın personelinden aldığımız bilgilere göre tesis 2023 yılının ortalarında faaliyete geçecek. Tesis içinde idari ve yardımcı binalar, mekanik ayırma ve ayrıştırma, kompost, tıbbi atık sterilizasyon, sızıntı suyu, gaz toplama ve bertaraf ve düzenli depolama tesisleri yer almaktadır. Bu projeye katkı sunan Başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık'a, Entegre Katı Atık Tesisi Proje Başkanı Ensar Dündar'a ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum."

Çukurca Belediye Başkanı ve Entegre Katı Atık Tesisi Proje Başkanı Ensar Dündar da kentteki 8 belediye ve İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan projenin, Avrupa Birliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak birliğin desteğiyle uygulandığını aktardı.

Kent genelindeki çöplerin söz konusu tesiste rehabilite edileceğini belirten Dündar, "Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi işin fiziki kısmında yüzde 70, nakdi kısmında ise yüzde 60 aşamasındayız. Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi projesine 1 Temmuz 2020 tarihinde başladık. Tesis 2023 yılının mart ayında faaliyete geçecek." dedi.