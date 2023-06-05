Hakkari'de Depremde Hayatını Kaybedenlerin Anısına Zap Suyu'na Çiçek Bırakıldı

Hakkari'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybedenlerin anısına Zap Suyu'na çiçek bırakıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar ve kurum personeli, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar'ı makamında ziyaret etti. Yakar ve beraberindekiler, ardından Kadastro Müdürü Temel Çimen, Ticaret Müdürü Salih Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular, jandarma ekipleri, AFAD ve karayolları personeli ile birlikte Depin mevkisinde Zap Suyu'na çiçek bıraktı.

Hakkari'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybedenlerin anısına Zap Suyu'na çiçek bırakıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar ve kurum personeli, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar'ı makamında ziyaret etti. Yakar ve beraberindekiler, ardından Kadastro Müdürü Temel Çimen, Ticaret Müdürü Salih Çiftçi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular, jandarma ekipleri, AFAD ve karayolları personeli ile birlikte Depin mevkisinde Zap Suyu'na çiçek bıraktı.

Yakar, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Yakar, "İnşallah bir daha bu denli büyük bir felaketi yaşamayız. Biz de bugün kurum olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlilerimiz çerçevesinde depremde hayatını kaybeden canlarımızı unutmamak amacıyla böyle bir program düzenledik. Bizleri bugün yalnız bırakmayan bütün kurumlara teşekkür ederiz" dedi.

Kurum personeli, konuşmanın ardından Zap Vadisi'nde çöp topladı. - HAKKARİ