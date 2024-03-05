Üye Girişi
Haberler

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeniden seçilmesi halinde projelerini açıkladı

Güncelleme:

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Tanış, Gürpınar'ın son 5 yılda büyük gelişim kat ettiğini ve hizmet döneminin devam edeceğini belirtti.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yeniden seçilmesi halinde ilçede hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tanış, "Doğru işlerle yola devam" sloganıyla 17 projesini tanıttı.

Gürpınar'ın son 5 yılda büyük gelişim kat ettiğini ifade eden Tanış, eser ve hizmet döneminin devam edeceğini söyledi.

Çalışmalara devam ettiklerini belirten Tanış, "İlçemize bugün olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmek için tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 2019'da verdiğimiz sözlerimizin tamamını sizlerin destek ve duasıyla yerine getirdik." dedi.???????

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ise kentin geleceği için önemli adım attıklarını belirtti.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve memlekete fayda sağlamak için mücadele ettiklerinin altını çizen Arvas, "Bu dönemi sizlerin desteğiyle kazanacağız. Birlikte el ele vererek memleketimizi daha da ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, AK Parti İlçe Başkanı Garbi Erdoğan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Hayrullah Tanış Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title