Gürcistan, Batı Balkan ülkeleriyle parlamentolar arası konferans düzenledi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan ile Batı Balkan ülkelerinin ilk parlamentolar arası konferansı düzenlendi.

Gürcistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Tiflis'te yapılan konferansın açılışında konuşan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, ülkesinde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini aktaran Papuaşvili, 2023 sonuna doğru ülkesine AB'ye aday ülke statüsün verildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl alınan tarihi karar, sıkı çalışmamızın ve elde ettiğimiz sonuçların tanınmasının yanı sıra ülkemizin AB'ye katılımı yolunda önemli bir adımdı."

AB ile entegrasyon sürecinde diğer ülkelerin tecrübelerini paylaşmasının önemli olduğuna işaret eden Papuaşvili, "Bu süreçte, yıllardır bu yolu takip eden ve AB standartlarına yakınlaşma konusunda değerli deneyimler kazanmış ülkelerin en etkili tecrübelerinin incelenmesi önemlidir." dedi.

Gürcistan ve Batı Balkan ülkelerinin ilk parlamentolar arası konferansında, ülkelerin AB'ye katılım süreci için gereken yeteneklerinin geliştirilmesiyle ilgili önemli konuların görüşüleceğini aktaran Papuaşvili şunları söyledi:

"Umarım Gürcistan'ın deneyimi bugünkü etkinliğin katılımcıları için ilgi çekecek. Yakın gelecekte hepimiz büyük bir ailenin tam üyesi olacağız. Bu nedenle bugün, yakın ve değerli ortağınız olmaya ve Batı Balkanlar ile AB'nin doğu komşusu arasında işbirliği köprülerinin inşasını teşvik etmeye hazırız."