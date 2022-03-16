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Güngören'de marketlere fiyat ve stok denetimi yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Güngören'de marketlere fiyat ve stok denetimi yapıldı

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere stok denetimi yaptı.

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere stok denetimi yaptı. Son günlerde yağ, şeker ve un gibi ürünlerin satışına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapan marketleri denetledi.

Ramazan Ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçe genelindeki marketlerin reyon ve depoları denetlendi. Yapılan denetimlerde reyonlarda şeker ve un eksikliği tespit edildiğini dile getiren Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Güngören Belediyesi olarak denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz, vatandaşlarımızın cebine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Denetimlerde stokçuluk yaptığı tespit edilen depo ve marketlerdeki ürünler reyonlara çıkartıldı.


Güngören'de marketlere fiyat ve stok denetimi yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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