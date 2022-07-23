Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor SEUL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kısa süre önce Daimi Sergi Salonu içinde bir Mezopotamya Galerisi açan Güney Kore Ulusal Müzesi, ziyaretçilerine Mezopotamya kültürel mirası üzerine bir sergi sunuyor. SEUL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kısa süre önce Daimi Sergi Salonu içinde bir Mezopotamya Galerisi açan Güney Kore Ulusal Müzesi, ziyaretçilerine Mezopotamya kültürel mirası üzerine bir sergi sunuyor. 22 Temmuz'da başlayan sergi 28 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen bir tarihi eser, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen bir tarihi eser, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen bir tarihi eser, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen bir ziyaretçi, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen bir kadın, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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