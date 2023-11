Güney Kore turizmi "Kore Dalgası" ile yükselişe geçti

Türkiye'yi de etkisi altına alan ve "Kore Dalgası (Hallyu)" olarak adlandırılan kültür, Güney Kore'nin turizm potansiyeline katkıda bulunurken "K-pop" ve "K-drama" gibi içerikler ülkeye turist çekilmesinde kullanılıyor.

Kore Turizm Organizasyonu Pazarlama Sorumlusu Maide Serin Çığ, AA muhabirine, "Hallyu olarak bilinen "Kore Dalgası" ve Güney Kore halkının Türklere bakışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kore Dalgası"nın, Güney Kore dizileri, sineması ve müziğinin popülerlik kazanmasıyla başladığını belirten Çığ, bu dalganın Koreli erkek ve kız gruplarının popülerleşmesiyle etkisini artırdığını söyledi.

Çığ, bu dalganın müzik, dizi ve sinema sektörlerinin yanı sıra e-spor sektörünü, geleneksel Kore kültürünü, yemeklerini, edebiyatını ve Kore dili öğrenimini de içerecek şekilde hızla genişlediğine işaret ederek, "2020 yılında çekilen Kore filmi 'Parazit', en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 6 kategoride Oscar kazanarak Kore sinemasını dünyaya duyurdu. Halihazırda 118 ülkede yaklaşık 178 milyon Hallyu hayranı bulunuyor ve bu kültüre tutkuyla bağlı hayran kulüplerinin sayısı her geçen gün artıyor. 'Hallyu'nun günümüzde ulaştığı bu popülaritenin en önemli sebebi, Kore müziği ve dizileri gibi içeriklerin ortaya çıkarılmasında Batı kültürünün Kore kültürü ile benzersiz şekilde harmanlamasıdır." dedi.

Kore Turizm Organizasyonu olarak, ülkenin turizm içeriklerini çeşitlendirmek için K-pop ve K-drama gibi içeriklerin küresel popülaritesinden yararlandıklarını, Kore turizmini teşvik etmek ve yabancı turistleri çekmek için aktif olarak projeleri teşvik ettiklerini anlatan Çığ, şöyle konuştu:

"Kore'de düzenlenen büyük ölçekli K-pop konserlerini özenle seçerek, bunları içeren turları, seyahat ürünlerini keşfediyor ve Kore'ye dünyanın dört bir yanından turist çekiyoruz. Ayrıca seyahat acentelerine 'Kore Dalgası' temalı K-drama çekim yerleri gibi turistik destinasyonların seçilmesi ve bunların Kore turizm ürünlerini geliştirmek ve tanıtmak için kullanılması konusunda destek sunuyoruz."

"Gangnam Style" halen bir numara

Çığ, dünyada en çok etkileşim alan Kore müziğinin, dansını herkesin ezbere bildiği PSY'nin "Gangnam Style" şarkısı olduğunu anımsatarak, şarkının YouTube'da 5 milyara yaklaşan izlenme sayısıyla halen birincilik tahtını koruduğunu bildirdi. Hemen ardından Blackpink grubunun "Ddu-Du Ddu-Du" ve "Kill This Love" şarkılarının geldiğini aktaran Çığ, "Dizi sektörü için ise güncel dizilerden örnek verecek olursak Netflix platformunda dünya çapında bir numaraya oturmuş Squid Game öne çıkıyor. Film sektörü için örnek verecek olursak Oscar ödüllü Parazit filmi elbette ilk sırada yer alacaktır. Bunun dışında ülkemizde de 7. Koğuştaki Mucize olarak uyarlaması yapılan 'Miracle in Cell No. 7' filmini gösterebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kore dizileri Türk aile yapısına uyuyor"

Kore dizilerinin popüler olmasının nedenlerine ilişkin de bilgi veren Çığ, şunları söyledi:

"Kore dizilerinin Amerika ve Avrupa dizilerine kıyasla bilinenin aksine çok daha muhafazakar bir içeriğe sahip olması ve iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler, ülkemizde Kore dizileri ve sinemasının özellikle gençler arasında popüler hale gelmesini sağladı. Eski Kore dizilerine baktığımızda ise gerek senaryo gerekse izleyiciye verdiği hissiyat açısından Yeşilçam ile arasındaki benzerlikleri de görmek mümkün. Kore dizi ve filmlerinin Türk aile yapısına diğer ülkelerin yapımlarından çok daha fazla uyması sebebiyle ülkemizde bu kadar geniş çaplı kabul görmesi ve bunların sürekli olarak Türk televizyonlarına ve beyazperdeye uyarlanması da aslında çok normal."

"Türkiye'de Kore diline ilgi arttı"

Çığ, Kore dizileri ve sinemasının yaygınlaşmasının Türk halkının Kore'ye bakış açısını da değiştirdiğine işaret ederek, "Güney Kore'nin bilinirliği bu diziler sayesinde Türkiye'de eskiye nazaran çok arttı. Kore kültürünün bu denli bilinir hale gelmesi ülkemizde Kore dili öğrenimini de artırdı. Öyle ki ortaöğretim kurumlarında Kore dili, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçmeli ikinci yabancı dil dersi olarak sunulmaya başlandı. Tüm bunların etkisiyle Kore ve Türkiye arasında Kore Savaşı'nda yaptığımız yardımlar ve öncesindeki tarihimiz sebebiyle zaten var olan 'kardeş ülke' algısı da arttı. Bu durumda Kore ve Türkiye arasındaki yıllardır süregelen iyi ilişkiler ve diplomasinin payının da büyük olduğu kanısındayım." dedi.

"Türk kaymağı Kore'de popüler"

Kore halkında Kore Savaşı'nda gösterilen büyük destekten ötürü halen Türkiye için "kardeş ülke" algısı olduğunu vurgulayan Çığ, şunları kaydetti:

"Koreli gençler arasında da Türkiye, kardeş ülke olması, bulunduğu konum, yemekleri ve popüler turistik bölgeleri ile oldukça ilgi görüyor. Örnek verecek olursak son yıllarda yemeklerimizden özellikle 'kaymak' ünlü Koreli aşçı Baek Jong Won'un Türkiye'yi ziyaret etmesi ve televizyon programında ülkemizin yemeklerini tanıtmasıyla Kore'de oldukça popülerlik kazanmış durumda. YouTube platformu üzerinde mukbang (yemek yeme şovu) yapan Korelilerin büyük bir iştahla kaymak yedikleri birçok video bulmak mümkün. Kore kültürü diğer kültürlere nazaran bizim kültürümüze çok daha yakın bir kültür, bu sebeple de iki ülkenin birbirlerine ait kültürel ögelere çok daha hızlı aşina olabildiklerini düşünüyorum."???????