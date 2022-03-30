Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti - Haberler

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Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti

Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test ettiğini duyurdu.

Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test ettiğini duyurdu.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, roketin başkent Seul'un 150 kilometre güneybatısındaki Taean bölgesindeki tesisten fırlatıldığı bildirildi.

Katı yakıtlı roketlerin diğer roketlere kıyasla daha basit bir yapıya sahip olduğu belirtilen açıklamada, üretiminin daha az maliyetli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ilk katı yakıtlı uzay roketinin başarıyla test edildiği, Güney Kore'nin yakında katı yakıtlı uzay roketiyle yörüngeye casus uydu göndereceği bilgisi paylaşıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Güney Kore, Seul, Uzay, Güncel, Haberler

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