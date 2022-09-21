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GÜNDEM ÖZETİNE

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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SETA tarafından düzenlenen ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin BM Genel Kurulu'na katılan heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği resepsiyona iştirak edecek, ABD'li önde gelen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SETA tarafından düzenlenen ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin BM Genel Kurulu'na katılan heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği resepsiyona iştirak edecek, ABD'li önde gelen iş adamlarını kabul edecek.

(New York)

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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