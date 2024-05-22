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Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Bulunan 2 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

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Gümüşhane'de yapılan bir aramada, yabancı uyruklu 2 kişinin bağırsaklarında uyuşturucu bulundu. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, yabancı uyruklu M.S. ile S.S'nin durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen zanlıların yapılan kontrolde bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

N.S'nin bağırsağından 31 kapsül halinde 259,91 gram, S.S'nin bağırsağından ise 28 kapsül halinde 207,55 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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