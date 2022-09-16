Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Bakan Özer'e: 'Başta Engelli Öğrenciler Olmak Üzere Eğitim Hizmetlerinin Ücretsiz Sağlanmamasının Nedenleri Nelerdir?'

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, engelli öğrencilerin eğitimde yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e; “Başta engelli öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere tüm eğitim hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz sağlanmamasının nedenleri nelerdir? Sağlanması açısından bir adım atılacak mıdır? Otistik, Down sendromlu çocukların ailelerinin 'Çocuğumu okula almadılar' şeklinde yaptıkları şikayetlerden haberdar mısınız? Bakanlığınızca bu şikayetler hakkında nasıl bir yaptırım öngörülmektedir” diye sordu.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, engelli öğrencilerin eğitimde yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e; "Başta engelli öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere tüm eğitim hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz sağlanmamasının nedenleri nelerdir? Sağlanması açısından bir adım atılacak mıdır? Otistik, Down sendromlu çocukların ailelerinin 'Çocuğumu okula almadılar' şeklinde yaptıkları şikayetlerden haberdar mısınız? Bakanlığınızca bu şikayetler hakkında nasıl bir yaptırım öngörülmektedir" diye sordu.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit; zihinsel, işitme, görme, ortopedik ve öğrenme güçlüğü çeken diğer nöro-tipik engellilerin eğitimde yaşadıklarını sorunları TBMM gündemine getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kılıç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 60 ORANI İLE AB ÜLKELERİ ARASINDA İLKOKULDAN SONRA ENGELLİ BİREYLERİN OKULU BIRAKMA KONUSUNDA EN YÜKSEK ÜLKE KONUMUNDA OLDUĞU DA BELİRTİLMİŞTİR"

"Zihinsel, işitme, görme, ortopedik ve öğrenme güçlüğü çeken diğer nöro-tipik engellilerin eğitim haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiğine dair Türkiye Engelliler Konfederasyonu 2022-23 eğitim öğretim yılına başlarken bir yazılı açıklama yapmış ve engellilerin eğitim haklarından faydalanmaları konusunda ilerleme sağlanmadığını, aksine sorunların daha da arttığı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtmişlerdir. Türkiye'nin yüzde 60 oranı ile AB ülkeleri arasında ilkokuldan sonra engelli bireylerin okulu bırakma konusunda en yüksek ülke konumunda olduğu da belirtilmiştir.

Basına yansıyan bir başka haber ise, otistik, Down sendromlu çocukların eğitim gördüğü Şehit Hüseyin Tunç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda servis ve yemek hizmetinin verilemeyeceğine dair yapılan duyurudur. Üstelik otistik, Down sendromlu ve farklı nörolojik ve sistemik; bedensel ve zihinsel engellere sahip lise çağında çocukların eğitim gördüğü Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu, bir yıl önce binasının prefabrik olması, bina arazisinin mülkiyetinde yaşanan sorunlar nedeniyle fiilen kapatılmışken ardından öğrencilerin başladığı ve yukarda adı anılan okulda da sorunların olması aileleri ve elbette öğrencileri zorlamıştır."

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"Başta engelli öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere tüm eğitim hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz sağlanmamasının nedenleri nelerdir? Sağlanması açısından bir adım atılacak mıdır?

-Pandemi sürecinde engelli öğrencilerin akranlarına göre daha fazla geride kaldığı gerçeğine yönelik Bakanlığınızca ne tür önlemler alınmıştır?

-Tüm engellilerin eğitimi için nitelikli, anadilinde, erişilebilir, yaşadıkları çevre ile bütünleştirici eğitim imkanları sağlanmakta mıdır?

-Engellilere özgü bir eğitim alanı inşa edilmesi hususunda neler yapılmıştır?

-Engellilerin eğitiminin önündeki toplumsal önyargıların ortadan kaldırılması için hangi tür çalışmalar yapılmıştır?

-Engelli öğretmenlerin erişilebilir okul, sınıf, laboratuvar vb. ortamlarda ve branşlarında çalışmalarını kolaylaştırmak konusunda şimdiye dek neler yapılmıştır?

-Otistik, Down sendromlu ve farklı nörolojik ve sistemik; bedensel ve zihinsel engellere sahip lise çağında çocukların eğitim gördüğü Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulunun bir yıl önce fiilen kapatılmasının ardından yeni ve ulaşılması güç olmayan bir yerde açılması planlanmakta mıdır?

-Otistik, Down sendromlu çocukların eğitim gördüğü Şehit Hüseyin Tunç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda servis ve yemek hizmetinin verilemeyeceğinin okulun açılmasına bir gün kalan duyurulduğundan haberdar mısınız?

-Otistik, Down sendromlu çocukların ailelerinin 'Çocuğumu okula almadılar' şeklinde yaptıkları şikayetlerden haberdar mısınız? Bakanlığınızca bu şikayetler hakkında nasıl bir yaptırım öngörülmektedir?

-Bakanlığınızın verilerine göre, Türkiye'de okullaşan otizmli çocuk sayısı kaçtır ve cinsiyet, yaş bağlamında istatistikleri nelerdir?

-Otizmli her çocuğun eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanması için hak temelli yaklaşım ve kapsayıcı eğitim uygulanması konusunda neler yapılmaktadır?"