Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu drone görüntüleri Çin'in Guangzhou kentinde inşa edilen Uluslararası Sağlık İstasyonu havadan görüntülendi. İnsansız ve yapay zeka destekli tasarlanan 5 bin odalı bir karantina tesisi, Çinli ve uluslararası yolcuları karantinaya almak için Guangzhou genelinde bulunan belirlenmiş otellerin yerini aldı.