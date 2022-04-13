Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu
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Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu drone görüntüleri Çin'in Guangzhou kentinde inşa edilen Uluslararası Sağlık İstasyonu havadan görüntülendi.
Guangzhou Uluslararası Sağlık İstasyonu drone görüntüleri Çin'in Guangzhou kentinde inşa edilen Uluslararası Sağlık İstasyonu havadan görüntülendi. İnsansız ve yapay zeka destekli tasarlanan 5 bin odalı bir karantina tesisi, Çinli ve uluslararası yolcuları karantinaya almak için Guangzhou genelinde bulunan belirlenmiş otellerin yerini aldı.