Göztepe Spor Kulübünden deprem bölgesine 5 otobüs yardım malzemesi desteği

Göztepe Spor Kulübü ve taraftarlarının hazırlamış oldukları 5 otobüs, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere İzmir'den yola çıktı.

Göztepe Spor Kulübü ve taraftar gruplarının iş birliği ile gönüllülerden oluşan ekip, Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir araya geldi.

Yardım kampanyası kapsamında dün 3 tır gönderen gönüllüler, gece saatlerinde battaniye, bebek bezi, uyku tulumu ve ısıtıcı gibi çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı kolileri otobüslere yerleştirdi.

Taraftarlardan Simge Yılmaz Bağcı, AA muhabirine, depremin ardından vakit kaybetmeden yardım toplamaya başladıklarını belirterek "Daha önce İzmir depreminde ve Marmaris yangınında da bu şekilde hemen organize olduk. Kulübümüz de sağ olsun bize burayı açtı. Onlar ile koordineli bir şekilde yardımların yerine ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Taraftarlardan Behçet Şenözhür ise "Burada çok fazla bir özveri var. Gece saatleri olmasına rağmen araçlarımız yeni yola çıktılar. Gerçekten büyük bir dayanışma var. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Çalışmalarımız yarın da devam edecek. Belki de günlerce burada olacağız. Biz elimizden geleni sonuna kadar ülkemiz, vatandaşlarımız için yapmaya hazırız. " diye konuştu.

İhtiyaç malzemeleriyle dolu 5 otobüs, deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere İzmir Valiliği ve AFAD ile koordineli şekilde yola çıktı.