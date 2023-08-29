Gönen'de trafik denetimleri artırılıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen Kaymakamlığı ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amaçlı denetimlerini artırarak devam ettiriyor. Özellikle tescilsiz, plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı ile araç sürücülerine yönelik alkol denetimlerine ekipler tarafından denetimlerde ağırlık veriliyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Gönen Kaymakamlığı ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amaçlı denetimlerini artırarak devam ettiriyor.

Özellikle tescilsiz, plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı ile araç sürücülerine yönelik alkol denetimlerine ekipler tarafından denetimlerde ağırlık veriliyor. Son bir ay içerisinde 627 motosiklet denetlenirken 297 motosiklet sürücüsüne 653 bin lira idari para cezası yazıldı. 72 motosiklet trafikten men edildi. Aynı dönemde 320 araç sürücüsüne alkol denetimi yapılırken 32 sürücüye 144 bin lira idari para cezası yazıldı, 30 sürücünün belgesi geri alındı. Vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için Emniyet Ekipleri ve Jandarma Trafik Ekipleri yoğun denetimlere devam ederek, araç sürücüleri ve motosiklet sürücülerinin mağdur olmamaları için trafik kurallarına uymaları, plakasız ve kasksız motosiklet kullanmamaları, alkollü araç kullanımından uzak durmaları yönünde denetimlerde sürücüler uyarıldı. - BALIKESİR