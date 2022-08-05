Gökçe Gökçen: Akademide Mobbing ve Güvencesizlikle Mücadele Edeceğiz

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, vefatından günler önce mobbinge maruz kaldığı belirtilen Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi Merve Biçer Yumak ile ilgili açıklama yaptı. Gökçen, "Merve Hoca'nın yaşamının son günlerinde yaşadığı mobbing, Türkiye'de akademinin çok konuşulmayan fakat vahim bir sorununu açıkça ortaya koydu. Bilim üreten, gençlerine yatırım yapan, dünya sıralamasına giren üniversitelere sahip bir Türkiye için akademide mobbing ve güvencesizlikle mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi Merve Biçer Yumak'ın hayatını kaybetmesi ile açıklaması yaptı. Gökçen'in konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BAŞKA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE DE BENZER DURUMLARIN YAŞANDIĞI AÇIKLANDI"

"Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi'nin açıklamasına göre Öğretim Görevlisi Merve Biçer Yumak'tan ölümünden bir hafta önce giriş çıkışları kontrol edilerek savunma istenmiş, bu durum sağlık raporu olmasına rağmen gerçekleşmiştir. Yumak'ın, ölümünden günler önce üniversitede yaşadığı mobbingden rahatsızlığını dile getirdiği ve maaş eşitlenmesinin yapılmamasını haklı fesih nedeni olarak sayıp sayamayacağını araştırdığı ortaya çıktı. Bu paylaşımın ardından başka vakıf üniversitelerinde de benzer durumların yaşandığı açıklandı.

"AKADEMİDE MOBBİNG VE GÜVENCESİZLİKLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Vakıf üniversitelerinde kanunun açık hükmüne ve YÖK'ün göstermelik uyarısına rağmen devlet üniversiteleriyle eşit ücret verilmemesi sorununu defalarca gündeme getirmiştik. Bunun yanında bazı üniversitelerde hakkını arayan akademik personelin sözleşmelerine son verilmesi ve Merve Hoca'nın yaşamının son günlerinde yaşadığı mobbing, Türkiye'de akademinin çok konuşulmayan fakat vahim bir sorununu açıkça ortaya koydu. Akademide ifade özgürlüğü ve siyasi baskı sorunu kadar akademisyenlerin birer çalışan olarak yaşadığı hak ihlalleri, özellikle vakıf üniversitelerinde güvencesiz çalışma koşulları da siyasetin ele alması gereken problemler. Bilim üreten, gençlerine yatırım yapan, dünya sıralamasına giren üniversitelere sahip bir Türkiye için akademide mobbing ve güvencesizlikle mücadele edeceğiz."