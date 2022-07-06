Giresun'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan şahıs yakalandı Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine konuldu. Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine konuldu. Jandarma ekipleri, cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.D'yi, ilçenin Armutdüzü köyünde gözaltına aldı. A.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Jandarma Giresun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Giresun'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.