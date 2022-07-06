Giresun'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan şahıs yakalandı
AA - Atakan Çıtlak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine konuldu.
Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine konuldu.
Jandarma ekipleri, cinsel saldırı suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.D'yi, ilçenin Armutdüzü köyünde gözaltına aldı.
A.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel