Giresun'da akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
 - Güncelleme:
Giresun'da akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde minibüsün akaryakıt istasyonundaki kamyonete ve pompaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde minibüsün akaryakıt istasyonundaki kamyonete ve pompaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda M.C'nin sevk ve idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan park halindeki kamyonet ile pompaya çarptı.

Kazada kamyonette bulunan kişi yaralanarak Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde meydana gelen kaza ve istasyonda o anda yaşanan panik yer aldı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Akaryakıt Tirebolu Giresun Kaza Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title