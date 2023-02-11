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Gerze'den "Asrın felaketi" bölgesine yardım

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Gerze'den 'Asrın felaketi' bölgesine yardım

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Sinop'un Gerze ilçesinden yardım gönderilmeye devam ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Sinop'un Gerze ilçesinden yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Gerze Kaymakamlığı ve Gerze Belediyesi tarafından organize edilen yardım kampanyasında toplanan malzemeler belediye ekiplerince tasnif edilerek 4 tır ve 1 otobüse yüklendi.

Yola çıkan araçlardan ilk tırın Malatya Doğanşehir'e, ikinci tırın Adıyaman'ın Kahta ilçesine, üçüncü ve dördüncü tırlar ile otobüsteki yardım malzemelerinin ise Kahramanmaraş'ta ki askeri tugaya teslim edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Sinop Güncel Haberler

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