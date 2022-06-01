Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Genel Kurmay Yaşar Güler Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title