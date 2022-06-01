Genelkurmay Başkanı Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard ile telefonda görüştü - Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.