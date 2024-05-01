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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin bugünleri ve yarınları için fedakarca emek veren, alın teriyle ülkemize ve tüm insanlığa değer katan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bugünleri ve yarınları için fedakarca emek veren, alın teriyle ülkemize ve tüm insanlığa değer katan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Aşkın Bak Gençlik 1 Mayıs Spor Politika Güncel Haberler

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