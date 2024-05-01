Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bugünleri ve yarınları için fedakarca emek veren, alın teriyle ülkemize ve tüm insanlığa değer katan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.